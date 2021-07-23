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Jackson Browne

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Популярное за месяц

Обложка трека

Somebody's Baby

Jackson Browne

4:22
Обложка трека

Running on Empty

Jackson Browne

4:58
Обложка трека

Sky Blue and Black

Jackson Browne

6:07
Обложка трека

Doctor My Eyes

Jackson Browne

3:19
Обложка трека

You Love the Thunder (2018 Remaster)

Jackson Browne

3:54
Обложка трека

Running on Empty

Jackson Browne

4:58

Популярный релиз

1997 •  Альбом

The Next Voice You Hear - The Best Of Jackson Browne 

1

Doctor My Eyes (1997 Remaster)

Jackson Browne

3:20

2

These Days

Jackson Browne

4:44

3

Fountain of Sorrow

Jackson Browne

6:50

Все релизы

Обложка альбома

Downhill From Everywhere

2021 • Альбом

Обложка альбома

My Cleveland Heart

2021 • Сингл

Обложка альбома

Eachother

2020 • Сингл

Обложка альбома

Downhill From Everywhere

2020 • Сингл

Обложка альбома

A Little Soon To Say

2020 • Сингл

Обложка альбома

Lapé, Lanmou

2019 • Сингл

Обложка альбома

If You Live

2019 • Сингл

Об Артисте

Джексон Брауни известен как автор песен, хотя и сам начиная с 1972 года выпустил 13 студийных альбомов. К сожалению Брауни в отличие от Бонни Райтт, исполнившей множество его песен, так и не стал широко популярен. ещё

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