Артист
Jackson Browne
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Об Артисте
Джексон Брауни известен как автор песен, хотя и сам начиная с 1972 года выпустил 13 студийных альбомов. К сожалению Брауни в отличие от Бонни Райтт, исполнившей множество его песен, так и не стал широко популярен. ещё