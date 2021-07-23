Jackson Browne

Об Артисте

Джексон Брауни известен как автор песен, хотя и сам начиная с 1972 года выпустил 13 студийных альбомов. К сожалению Брауни в отличие от Бонни Райтт, исполнившей множество его песен, так и не стал широко популярен. ещё