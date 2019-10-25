Сингл
Mendelssohn: Chamber Music with Clarinet
Dario Zingales, Marco Sala, Alexey Grots
Brilliant Classics • Классическая музыка • 2019
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Romantic Chamber Music with Clarinet
Valerius Ensemble, Laura Magistrelli, Dario Zingales, Giovanni Punzi, Brandis Quartet, Eva Katrine Dalsgaard, Galya Kolarova, Luigi Magistrelli, Alexey Grots, Henk De Graaf, Cristina Romano, Claudia Bracco, Itamar Shimon, Matteo Fossi, Marja-Liisa Marosi, Quartetto Savinio, Toke Moldrup, Davide Bandieri, Esteso Trio, Italian Classical Consort, Tanja Zapolski, Joël Marosi, Marco Sala, Karl Leister, Misha Furman, Jákup Lützen, Joanna Pachucka
2023