Disbalance

Об Артисте

Запорожская треш/дет группа была основана в сентябре 2005го года. В мае 2006 г. группа дебитирует на местном концерте, заявив о себе как о серьезной и интересной группе. В июне 2006 было записано первое демо на песню Rudimentary Man, которое получило много положительных отзывов как от рядовых слушателей, так и от опытных музыкантов. ещё