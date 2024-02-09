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Disbalance

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Популярное за месяц

Обложка трека

Психоделика

 🅴

1BlackIce4Disbalance

2:44
Обложка трека

Звёзды

inosaDisbalanceasphalt skiddy

2:53
Обложка трека

RA9xxx

 🅴

SweeDisbalance

2:41
Обложка трека

Именем

 🅴

Disbalancemaxzon

2:34
Обложка трека

По своему

 🅴

Disbalancemaxzon

3:08
Обложка трека

Замыкаю

 🅴

RochetDisbalanceAHPER

2:37

Популярный релиз

2022 •  Сингл

Психоделика 

1

Психоделика

 🅴

1BlackIce4Disbalance

2:44

Все релизы

Обложка альбома

3:30

2024 • Сингл

Обложка альбома

Звёзды

2023 • Сингл

Обложка альбома

RA9xxx

2023 • Сингл

Обложка альбома

По своему

2023 • Сингл

Обложка альбома

Именем

2023 • Сингл

Обложка альбома

Замыкаю

2023 • Сингл

Обложка альбома

Психоделика

2022 • Сингл

Обложка альбома

Cytotropism

2022 • Сингл

Об Артисте

Запорожская треш/дет группа была основана в сентябре 2005го года. В мае 2006 г. группа дебитирует на местном концерте, заявив о себе как о серьезной и интересной группе. В июне 2006 было записано первое демо на песню Rudimentary Man, которое получило много положительных отзывов как от рядовых слушателей, так и от опытных музыкантов. ещё