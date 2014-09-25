Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Изображение артиста
Артист

Børge-Are Halvorsen

Страницей управляет артист

Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда.

Подтвержденный профиль позволяет:

Редактировать страницу
Получать продвинутую статистику
Создавать авторские плейлисты
Размещать треки в плейлистах от редакции Звука

Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.

Популярное за месяц

Обложка трека

Freedom of Heart

Anders ThorénFrode BergLars JanssonBørge-Are Halvorsen

4:45
Обложка трека

Momentum

Anders ThorénFrode BergLars JanssonBørge-Are Halvorsen

1:34
Обложка трека

Way out Willy

Anders ThorénLars JanssonFrode BergBørge-Are Halvorsen

7:12
Обложка трека

Duc Des Lombards

Anders ThorénFrode BergLars JanssonBørge-Are Halvorsen

7:41
Обложка трека

Half Moon Lane

Anders ThorénLars JanssonFrode BergBørge-Are Halvorsen

6:42
Обложка трека

A New Beginning

Anders ThorénLars JanssonFrode BergBørge-Are Halvorsen

1:57

Популярный релиз

2014 •  Альбом

Sources of Inspiration 

1

A New Beginning

Anders ThorénLars JanssonFrode BergBørge-Are Halvorsen

1:57

2

Freedom of Heart

Anders ThorénFrode BergLars JanssonBørge-Are Halvorsen

4:45

3

Way out Willy

Anders ThorénLars JanssonFrode BergBørge-Are Halvorsen

7:12

Все релизы

Обложка альбома

Sources of Inspiration

2014 • Альбом

Обложка альбома

Examination of What

2011 • Альбом