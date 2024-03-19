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Геннадий Нерсесян

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Популярное за месяц

Обложка трека

Мама, ты не жди меня

Геннадий Нерсесян

4:37
Обложка трека

Я встретил розу

Геннадий Нерсесян

4:53
Обложка трека

Танцуй красотка

Геннадий Нерсесян

3:44
Обложка трека

Нужна лишь ты

Геннадий Нерсесян

3:55
Обложка трека

Доля воровская

Геннадий Нерсесян

6:00
Обложка трека

Где же ты любовь

Геннадий Нерсесян

5:33

Популярный релиз

2022 •  Альбом

Мама, ты не жди меня 

1

Мама, ты не жди меня

Геннадий Нерсесян

4:37

2

Нужна лишь ты

Геннадий Нерсесян

3:55

3

Танцуй, Элина

Геннадий Нерсесян

3:36

Все релизы

Обложка альбома

Пропажа

2024 • Сингл

Обложка альбома

Сыночек

2023 • Сингл

Обложка альбома

Мы с тобой

2023 • Сингл

Обложка альбома

Девочка джан

2022 • Альбом

Обложка альбома

Я встретил розу

2022 • Альбом

Обложка альбома

Для тебя

2022 • Сингл

Обложка альбома

Кап кап

2021 • Сингл

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