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Фонк: лучшее - обложка плейлиста

Фонк: лучшее

Хип-хоп, вдохновлённый Мемфис-рэпом 90-х с ностальгическими сэмплами фанка и кассетным lo-fi звучанием

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19 треков, 47 минут

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