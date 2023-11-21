Плейлист
Фонк: лучшее
Хип-хоп, вдохновлённый Мемфис-рэпом 90-х с ностальгическими сэмплами фанка и кассетным lo-fi звучанием
∙19 треков, 47 минут
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