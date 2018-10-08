Benim Adım Cumali (Çukur Orijinal Dizi Müzikleri)

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Toygar Isikli
Ömrüm
Yargı (Music From The Original Tv Series)
Arven's World / Takıların Tınısı
Break of Reality Plays Toygar Işıklı
Savaşın İçindeyim (Çukur Orijinal Dizi Müziği)
Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur (Çukur Orijinal Dizi Müziği)
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Ne Fayda / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Orijinal Dizi Müzikleri)
Ich Bin Çukur (Çukur Dizi Müziği)
BLIND
Благословение (prod. by southdrug)
Çırpınıp İçinden Döndüğüm Deniz
Каждый день