Альбом
Bath & Relax
Gabriel Fauré, Рихард Вагнер, Claude Debussy, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Jules Massenet, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Richard Galliano, Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Robert Schumann, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Felix Mendelssohn
Paradise Classical • Классическая музыка • 2017
Другие альбомы исполнителя
Women of Piano. Great Female Pianists of the Golden Age, Vol. 2
Edward MacDowell, Georg Friedrich Händel, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Charles-Francois Gounod, Marie Barinova, Adolph von Henselt, Jean-Philippe Rameau, Gabriel Pierne, Karol Szymanowski, Gabriel Fauré, Franz Liszt, Cecile Chaminade, Laura Danziger, Peter Phillips, Johannes Brahms, Giovanni Sgambati, Александр Скрябин
2023