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Владимир Давидович Ашкенази, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra
Chopin: Concerto No. 2 in F Minor
Chopin: Ballade, Scherzo, Mazurkas, Etudes
Chopin: Etudes Op. 25
Chopin: Etudes Op. 10
J.S. Bach: English Suite No. 2 in A Minor, BWV 807: 8. Gigue
J.S. Bach: English Suite No. 3 in G Minor, BWV 808: 7. Gavotte II & Gavotte I Da Capo
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