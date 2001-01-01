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Михаил Васильевич Плетнев
When The Job Is Done
Моцарт: Сонаты для фортепиано No. 15-18
Гайдн, Бетховен: Произведения для фортепиано (Live)
No Bad Decisions
Ninja Cuburru
Концерт Михаила Плетнёва. БЗК, 31 октября 1979 г. (Live)
Больше звука
Rachmaninov: The Bells / Taneyev: John of Damascus
Mussorgsky/Tchaikovsky - Piano Works
Paganini: 24 Caprices For Solo Violin
More of the Most Relaxing Classical Music in the Universe
Бетховен: Фортепианные сонаты 14, 21 и 23
Glinka: Une vie pour le tsar, extraits