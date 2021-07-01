О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Stan Kenton

Stan Kenton

&

His Orchestra

Альбом  ·  2021

The Classic Years, Vol. 5

#Джаз

2 лайка

Stan Kenton

Артист

Stan Kenton

Релиз The Classic Years, Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Mexican Jumping Bean

Mexican Jumping Bean

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:30

2

Трек Siesta

Siesta

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:07

3

Трек Cha Cha Sombrero

Cha Cha Sombrero

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:48

4

Трек Chocolate Caliente

Chocolate Caliente

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:26

5

Трек Aqua Marine

Aqua Marine

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

2:41

6

Трек Opus in Chartreuse Cha Cha Cha

Opus in Chartreuse Cha Cha Cha

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

2:48

7

Трек Cha Cha Chee Boom

Cha Cha Chee Boom

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:50

8

Трек Adios

Adios

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:09

9

Трек Mission Trail

Mission Trail

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:23

10

Трек Artistry in Rhythm

Artistry in Rhythm

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:01

11

Трек Prologue

Prologue

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:02

12

Трек Somethings Coming

Somethings Coming

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:36

13

Трек Maria

Maria

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:25

14

Трек America

America

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:37

15

Трек Tonight

Tonight

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:42

16

Трек Cool

Cool

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:25

17

Трек I Feel Pretty

I Feel Pretty

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:51

18

Трек Officer Krupke

Officer Krupke

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

2:58

19

Трек Taunting Scene

Taunting Scene

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:53

20

Трек Somewhere (Finale)

Somewhere (Finale)

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:12

21

Трек Turtle Talk

Turtle Talk

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

5:33

22

Трек Stairway to the Stars

Stairway to the Stars

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

5:50

23

Трек Limehouse Blues

Limehouse Blues

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:29

24

Трек Malaguena

Malaguena

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:25

25

Трек Misty

Misty

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:37

26

Трек Waltz of the Prophets

Waltz of the Prophets

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

6:45

27

Трек Body and Soul

Body and Soul

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

5:20

28

Трек Commencement

Commencement

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:09

29

Трек Quintile

Quintile

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

7:00

30

Трек Artemis

Artemis

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

5:36

31

Трек 3X3X2X2X2=72

3X3X2X2X2=72

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:29

32

Трек March to Polaris

March to Polaris

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

5:56

33

Трек Septuor from Antares

Septuor from Antares

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:53

34

Трек Artemis and Apollo

Artemis and Apollo

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

4:34

35

Трек Apercu

Apercu

Stan Kenton

,

His Orchestra

The Classic Years, Vol. 5

3:56

Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз „Begin The Beguine“
„Begin The Beguine“2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Swing Artistry - Stan Kenton and his Orchestra
Swing Artistry - Stan Kenton and his Orchestra2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз „Jazz Foundations“ Vol. 70 - Stan Kenton and his Orchestra
„Jazz Foundations“ Vol. 70 - Stan Kenton and his Orchestra2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз „Fascinating Rhythm“ - The Stan Kenton Story
„Fascinating Rhythm“ - The Stan Kenton Story2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз „The Swing Of Things“ - Stan Kenton
„The Swing Of Things“ - Stan Kenton2025 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Stan Kenton & June Christy
Merry Christmas and A Happy New Year from Stan Kenton & June Christy2023 · Сингл · June Christy
Релиз America (The West Side Story)
America (The West Side Story)2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз I Love Paris
I Love Paris2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз On the Street Where You Live
On the Street Where You Live2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз The Peanut Vendor
The Peanut Vendor2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Somewhere There's Music
Somewhere There's Music2023 · Альбом · June Christy
Релиз Designs on Standards
Designs on Standards2023 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Ride On
Ride On2023 · Альбом · June Christy
Релиз Day Dream (Jazz Idols)
Day Dream (Jazz Idols)2023 · Альбом · June Christy
Релиз Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 1
Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 12022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 2
Summer of Love with Stan Kenton, Vol. 22022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Christmas Medley
Christmas Medley2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Whistling Gypsy Waltz
Whistling Gypsy Waltz2022 · Альбом · Marek Weber
Релиз Back to Balboa + Rendezvous with Kenton
Back to Balboa + Rendezvous with Kenton2022 · Альбом · Stan Kenton
Релиз Stan Kenton - Vintage Sounds
Stan Kenton - Vintage Sounds2022 · Альбом · Stan Kenton

Похожие альбомы

Релиз Dead Cross EP
Dead Cross EP2018 · Альбом · Dead Cross
Релиз Boards of Athens
Boards of Athens2020 · Альбом · Stefan Torto
Релиз Water Drop
Water Drop2018 · Альбом · NAO-K
Релиз Hi-C
Hi-C2020 · Альбом · Taichu
Релиз Satoru Gojo is God
Satoru Gojo is God2024 · Сингл · SIZYWELL
Релиз Like You (Triple Play) (feat. Ciara)
Like You (Triple Play) (feat. Ciara)2023 · Сингл · Bow Wow
Релиз Че за қошақан
Че за қошақан2024 · Сингл · Garba
Релиз МОНОЛОГ
МОНОЛОГ2025 · Сингл · Мақпал Жүнісова
Релиз Biz Ayrılamayız
Biz Ayrılamayız1988 · Альбом · Bülent Ersoy
Релиз 25 ребят лихих
25 ребят лихих2022 · Сингл · Белый Стан
Релиз EDM Compilation 2022
EDM Compilation 20222022 · Альбом · EIEI
Релиз Высока плата
Высока плата2022 · Сингл · Серёга Наган

Похожие артисты

Stan Kenton
Артист

Stan Kenton

The All Stars
Артист

The All Stars

Sy Oliver Choir
Артист

Sy Oliver Choir

Glenn Miller
Артист

Glenn Miller

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Vic Damone
Артист

Vic Damone

Count Basie
Артист

Count Basie

Rosemary Clooney
Артист

Rosemary Clooney

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Andy Williams
Артист

Andy Williams

His Orchestra
Артист

His Orchestra