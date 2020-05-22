Микстейп D-2 вышел 22 мая 2020 года и стал вторым сольным релизом южнокорейского рэпера Agust D, известного также как Suga из группы BTS. Альбом содержит десять треков, включая заглавный сингл Daechwita, и представляет собой вторую часть трилогии Agust D после дебютного микстейпа 2016 года. Музыкальный стиль релиза охватывает хип-хоп и рэп с элементами традиционной корейской музыки. D-2 достиг высоких позиций в мировых чартах, заняв одиннадцатое место в Billboard 200 и первое место в чарте World Albums. Среди известных композиций выделяются Daechwita, который вошел в списки лучших песен 2020 года по версии музыкальных изданий, а также треки Dear My Friend и People. Микстейп был выпущен лейблом Big Hit Entertainment и получил признание критиков, попав в список пятидесяти лучших альбомов 2020 года.