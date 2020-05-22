Agust D

Альбом  ·  2020

D-2

Микстейп D-2 вышел 22 мая 2020 года и стал вторым сольным релизом южнокорейского рэпера Agust D, известного также как Suga из группы BTS. Альбом содержит десять треков, включая заглавный сингл Daechwita, и представляет собой вторую часть трилогии Agust D после дебютного микстейпа 2016 года. Музыкальный стиль релиза охватывает хип-хоп и рэп с элементами традиционной корейской музыки. D-2 достиг высоких позиций в мировых чартах, заняв одиннадцатое место в Billboard 200 и первое место в чарте World Albums. Среди известных композиций выделяются Daechwita, который вошел в списки лучших песен 2020 года по версии музыкальных изданий, а также треки Dear My Friend и People. Микстейп был выпущен лейблом Big Hit Entertainment и получил признание критиков, попав в список пятидесяти лучших альбомов 2020 года.
1

Трек Moonlight

Moonlight

Agust D

D-2

2:43

2

Трек Daechwita

Daechwita

Agust D

D-2

3:45

3

Трек What do you think?

What do you think?

Agust D

D-2

3:02

4

Трек Strange (feat. RM)

Strange (feat. RM)

Rm

Agust D

D-2

3:16

5

Трек 28 (feat. NiiHWA)

28 (feat. NiiHWA)

Agust D

Niihwa

D-2

2:13

6

Трек Burn It (feat. MAX)

Burn It (feat. MAX)

MAX

Agust D

D-2

3:12

7

Трек People

People

Agust D

D-2

3:17

8

Трек Honsool

Honsool

Agust D

D-2

3:39

9

Трек Interlude : Set me free

Interlude : Set me free

Agust D

D-2

2:20

10

Трек Dear my friend (feat. Kim Jong Wan of NELL)

Dear my friend (feat. Kim Jong Wan of NELL)

Agust D

Kim Jong Wan of NELL

D-2

4:52

Волна по релизу

