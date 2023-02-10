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Альбом
Постер альбома Омега

Омега

KiryAAsch

KiryAAsch  • Хип-хоп, Русский рэп  • 2023

1

Имя

KiryAAsch

2:19

2

Посмотри кто

KiryAAsch

2:10

3

Дорого-богато

KiryAAsch

2:27

4

Кубик Рубика (feat. Yanphi)

KiryAAsch

3:17

5

Слезы

KiryAAsch

2:17

6

Forever (feat. Egor Mal)

KiryAAsch

3:31

7

Пропал интерес

KiryAAsch

2:30

8

Омега (feat. Black Mafia)

KiryAAsch

2:27

9

Рифмы (feat. Герсерк, Black Mafia)

KiryAAsch

3:09

10

Popsa (feat. Герсерк)

KiryAAsch

3:39

11

Привычки

KiryAAsch

2:17

12

God Dem

KiryAAsch

2:17

13

Фанаты (feat. Razoom)

KiryAAsch

2:13

14

Последняя легенда

KiryAAsch

2:36

1

Имя

KiryAAsch

2:19

2

Посмотри кто

KiryAAsch

2:10

3

Дорого-богато

KiryAAsch

2:27

4

Кубик Рубика (feat. Yanphi)

KiryAAsch

3:17

5

Слезы

KiryAAsch

2:17

6

Forever (feat. Egor Mal)

KiryAAsch

3:31

7

Пропал интерес

KiryAAsch

2:30

8

Омега (feat. Black Mafia)

KiryAAsch

2:27

9

Рифмы (feat. Герсерк, Black Mafia)

KiryAAsch

3:09

10

Popsa (feat. Герсерк)

KiryAAsch

3:39

11

Привычки

KiryAAsch

2:17

12

God Dem

KiryAAsch

2:17

13

Фанаты (feat. Razoom)

KiryAAsch

2:13

14

Последняя легенда

KiryAAsch

2:36

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