Country Rock

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Hand Sown...Home Grown
Country Ballads from Texas
Пісні Дикого Заходу: Кантрі сцена, Вечірка, Свинг, Поп та Вальс, Глибоке кантрі, Танці, Далека дорога, Легке прослуховування, Гарний вечір, Весільна церемонія, Романтика та почуття
Best of Classic Country: Old West Songs