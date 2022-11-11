О нас

Puscifer

Puscifer

Альбом  ·  2022

Parole Violator

Контент 18+

#Рок

16 лайков

Puscifer

Артист

Puscifer

Релиз Parole Violator

#

Название

Альбом

1

Трек Tiny Monsters (Violator Mix)

Tiny Monsters (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

4:47

2

Трек Green Valley (Violator Mix)

Green Valley (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

3:55

3

Трек Telling Ghosts (Violator Mix)

Telling Ghosts (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

4:19

4

Трек Toma (Violator Mix)

Toma (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

3:38

5

Трек Man Overboard (Violator Mix)

Man Overboard (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

4:19

6

Трек Monsoons (Violator Mix)

Monsoons (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

4:12

7

Трек Oceans (Violator Mix)

Oceans (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

3:50

8

Трек The Rapture (Violator Mix)

The Rapture (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

6:15

9

Трек The Weaver (Violator Mix)

The Weaver (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

4:43

10

Трек Horizons (Violator Mix)

Horizons (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

3:28

11

Трек Conditions of My Parole (Violator Mix)

Conditions of My Parole (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

2:41

12

Трек Tumbleweed (Violator Mix)

Tumbleweed (Violator Mix)

Puscifer

Parole Violator

3:47

Информация о правообладателе: Puscifer Entertainment
