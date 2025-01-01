О нас

Josef Vlach

Josef Vlach

,

Pavel Verner

,

Sukův komorní orchestr

Сингл  ·  1989

Telemann: Oboe Concertos

#Классическая
Josef Vlach

Артист

Josef Vlach

Релиз Telemann: Oboe Concertos

#

Название

Альбом

1

Трек Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: I. Grazioso

Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: I. Grazioso

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:07

2

Трек Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: II. Vivace

Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: II. Vivace

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:36

3

Трек Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: III. Adagio

Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: III. Adagio

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:55

4

Трек Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: IV. Scherzando

Oboe Concerto in D Major, TWV 51:D5: IV. Scherzando

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:04

5

Трек Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: I. Grave

Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: I. Grave

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:35

6

Трек Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: II. Allegro

Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: II. Allegro

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:27

7

Трек Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: III. Andante

Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: III. Andante

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:13

8

Трек Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: IV. Vivace

Oboe Concerto in C Minor, TWV 51:c1: IV. Vivace

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:08

9

Трек Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: I. Adagio

Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: I. Adagio

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:36

10

Трек Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: II. —

Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: II. —

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:38

11

Трек Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: III. Adagio

Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: III. Adagio

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

1:19

12

Трек Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: IV. —

Oboe Concerto in D Minor, TWV 51:d1: IV. —

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

1:57

13

Трек Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: I. Andante

Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: I. Andante

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

4:12

14

Трек Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: II. Allegro molto

Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: II. Allegro molto

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:58

15

Трек Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: III. Largo

Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: III. Largo

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

5:36

16

Трек Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: IV. Allegro

Oboe Concerto in E Minor, TWV 51:e1: IV. Allegro

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:24

17

Трек Oboe Concerto in C Minor: I. Adagio

Oboe Concerto in C Minor: I. Adagio

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:55

18

Трек Oboe Concerto in C Minor: II. Allegro

Oboe Concerto in C Minor: II. Allegro

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

1:23

19

Трек Oboe Concerto in C Minor: III. Adagio

Oboe Concerto in C Minor: III. Adagio

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:24

20

Трек Oboe Concerto in C Minor: IV. Allegro

Oboe Concerto in C Minor: IV. Allegro

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

1:55

21

Трек Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: I. Allegro

Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: I. Allegro

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:39

22

Трек Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: II. Siciliana. Largo

Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: II. Siciliana. Largo

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

3:24

23

Трек Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: III. Vivace

Oboe Concerto in F Minor, TWV 51:f1: III. Vivace

Sukův komorní orchestr

,

Josef Vlach

,

Pavel Verner

Telemann: Oboe Concertos

2:08

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
