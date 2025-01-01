О нас

Jan Panenka

Jan Panenka

,

Václav Snítil

Сингл  ·  1977

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

#Классическая

1 лайк

Jan Panenka

Артист

Jan Panenka

Релиз Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: I. Allegro

Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: I. Allegro

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

5:13

2

Трек Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: II. Andante

Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: II. Andante

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

5:34

3

Трек Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: III. Rondeau. Allegretto grazioso

Sonata for Violin and Piano No. 32 in F Major: III. Rondeau. Allegretto grazioso

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

6:32

4

Трек Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: I. Largo. Allegro

Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: I. Largo. Allegro

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

8:13

5

Трек Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: II. Andante

Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: II. Andante

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

8:29

6

Трек Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: III. Allegretto

Violin Sonata No. 32 in B-Flat Major: III. Allegretto

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

7:45

7

Трек Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: I. Molto allegro

Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: I. Molto allegro

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

7:12

8

Трек Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: II. Adante

Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: II. Adante

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

7:04

9

Трек Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: III. Presto

Sonata for Violin and Piano No. 42 in A Major: III. Presto

Václav Snítil

,

Jan Panenka

Mozart: Violin Sonatas Nos. 32, 40 & 42

7:21

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
