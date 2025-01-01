О нас

Vladimír Doležal

Vladimír Doležal

,

Lubomír Mátl

,

Anna Barová

и 

ещё 5

Сингл  ·  1989

Rejcha: Requiem

#Классическая
Vladimír Doležal

Артист

Vladimír Doležal

Релиз Rejcha: Requiem

#

Название

Альбом

1

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Introitus et Kyrie. Requiem aeternam

Requiem. Missa pro defunctis: Introitus et Kyrie. Requiem aeternam

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

4:33

2

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Introitus et Kyrie. Kyrie

Requiem. Missa pro defunctis: Introitus et Kyrie. Kyrie

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

3:13

3

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Dies irae

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Dies irae

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

1:03

4

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Tuba mirum

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Tuba mirum

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

2:12

5

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Liber scriptus

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Liber scriptus

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

5:26

6

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Rex tremendae majestatis

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Rex tremendae majestatis

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

1:42

7

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Recordare

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Recordare

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

4:27

8

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Confutatis maledictis

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Confutatis maledictis

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

3:22

9

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Lacrimosa

Requiem. Missa pro defunctis: Sequentia. Lacrimosa

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

2:31

10

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Offertorium. Domine, Jesu Christe

Requiem. Missa pro defunctis: Offertorium. Domine, Jesu Christe

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

6:23

11

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Offertorium. Hostias et preces

Requiem. Missa pro defunctis: Offertorium. Hostias et preces

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

5:26

12

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sanctus

Requiem. Missa pro defunctis: Sanctus

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

2:09

13

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Sanctus. Benedictus

Requiem. Missa pro defunctis: Sanctus. Benedictus

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

4:28

14

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Agnus Dei et communio. Agnus Dei

Requiem. Missa pro defunctis: Agnus Dei et communio. Agnus Dei

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

1:54

15

Трек Requiem. Missa pro defunctis: Agnus Dei et communio. Lux aeterna

Requiem. Missa pro defunctis: Agnus Dei et communio. Lux aeterna

Věnceslava Hrubá-Freiberger

,

Anna Barová

,

Vladimír Doležal

,

Luděk Vele

,

Dvořák Chamber Orchestra

,

Pražský filharmonický sbor

,

Lubomír Mátl

,

Jaroslav Tvrzský

Rejcha: Requiem

6:16

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
