О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Duda Santtos

Duda Santtos

,

JAMM’

Сингл  ·  2022

New Day

#Электроника
Duda Santtos

Артист

Duda Santtos

Релиз New Day

#

Название

Альбом

1

Трек New Day

New Day

JAMM’

,

Duda Santtos

New Day

2:42

Информация о правообладателе: Massiva
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз So Hard (Barbati Remix)
So Hard (Barbati Remix)2024 · Сингл · Duda Santtos
Релиз One of Us (Barbati Remix)
One of Us (Barbati Remix)2024 · Сингл · Duda Santtos
Релиз Freaked Out
Freaked Out2024 · Сингл · Duda Santtos
Релиз So Hard
So Hard2023 · Сингл · DOKTOR GORI
Релиз One of Us (The Remixes)
One of Us (The Remixes)2023 · Сингл · Duda Santtos
Релиз New Day (ANATADA Remix)
New Day (ANATADA Remix)2023 · Сингл · JAMM’
Релиз The Old School
The Old School2023 · Сингл · Duda Santtos
Релиз O-My-O-Mind
O-My-O-Mind2023 · Сингл · Andre Werneck
Релиз New Day
New Day2022 · Сингл · Duda Santtos
Релиз Give It
Give It2022 · Сингл · Dub House Project
Релиз New Day
New Day2022 · Сингл · Duda Santtos
Релиз Dance with Me
Dance with Me2021 · Альбом · Paulo Jeveaux

Похожие артисты

Duda Santtos
Артист

Duda Santtos

The Bestseller
Артист

The Bestseller

Dapa Deep
Артист

Dapa Deep

Sean David
Артист

Sean David

Dophamean
Артист

Dophamean

Katya Ishutina
Артист

Katya Ishutina

Frankie
Артист

Frankie

Dallerium
Артист

Dallerium

Zonatto
Артист

Zonatto

Grove Park
Артист

Grove Park

Igor Kalinin
Артист

Igor Kalinin

Inflekt
Артист

Inflekt

Yoad Nevo
Артист

Yoad Nevo