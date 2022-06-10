О нас

Falts

Falts

Альбом  ·  2022

Ностальгия или привет из прошлого

#Техно
Falts

Артист

Falts

Релиз Ностальгия или привет из прошлого

#

Название

Альбом

1

Трек Парад моды

Парад моды

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

4:25

2

Трек P=Mv (Импульс тела)

P=Mv (Импульс тела)

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

3:37

3

Трек Энергия

Энергия

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

4:03

4

Трек Рассеяние ми

Рассеяние ми

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

4:01

5

Трек Средоточие холода

Средоточие холода

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

3:40

6

Трек Голос небесного тела

Голос небесного тела

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

4:09

7

Трек Аттрактор

Аттрактор

Falts

Ностальгия или привет из прошлого

3:22

Информация о правообладателе: Falts
