О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daniel Akiva

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Сингл  ·  2022

Alma I Vida I Korason

#Классическая
Daniel Akiva

Артист

Daniel Akiva

Релиз Alma I Vida I Korason

#

Название

Альбом

1

Трек A la una nasi yo (Arr. by Daniel Akiva)

A la una nasi yo (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

1:58

2

Трек Kisa agora el amor

Kisa agora el amor

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:25

3

Трек Durme durme mi andjeliko (Arr. by Daniel Akiva)

Durme durme mi andjeliko (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:53

4

Трек Morena me yaman (Arr. by Daniel Akiva)

Morena me yaman (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

4:34

5

Трек La Serena (Arr. by Daniel Akiva)

La Serena (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:19

6

Трек Durme durme mi alma (Arr. by Daniel Akiva)

Durme durme mi alma (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:40

7

Трек Noches Noches (Arr. by Daniel Akiva)

Noches Noches (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

5:16

8

Трек Mama yo no tengo visto (Arr. by Daniel Akiva)

Mama yo no tengo visto (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:50

9

Трек ya Abasha la Novia (Arr. by Daniel Akiva)

ya Abasha la Novia (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

1:31

10

Трек Esta Noche

Esta Noche

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

3:57

11

Трек Ya vien el kativo (Arr. by Daniel Akiva)

Ya vien el kativo (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

3:02

12

Трек Komo la roza (Arr. by Daniel Akiva)

Komo la roza (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

3:38

13

Трек Ay linda amiga (Arr. by Daniel Akiva)

Ay linda amiga (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

1:38

14

Трек El prisionero (Arr. by Daniel Akiva)

El prisionero (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

1:31

15

Трек Kantiga de kuna para Selanik

Kantiga de kuna para Selanik

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

3:50

16

Трек Puncha Puncha (Arr. by Daniel Akiva)

Puncha Puncha (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:46

17

Трек Durme hermozo hijiko (Arr. by Daniel Akiva)

Durme hermozo hijiko (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:52

18

Трек Sirkiji (Arr. by Daniel Akiva)

Sirkiji (Arr. by Daniel Akiva)

Daniel Akiva

,

Sivan Goldman

Alma I Vida I Korason

2:17

Информация о правообладателе: Kame'a
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Make Me a River
Make Me a River2023 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз May There Be Peace (Sephardic Piyutim & Ladino Songs)
May There Be Peace (Sephardic Piyutim & Ladino Songs)2023 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз Heichal Hymns
Heichal Hymns2023 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз Sephardic Anthology for Piutim for Clarinet & Guitar
Sephardic Anthology for Piutim for Clarinet & Guitar2022 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз יפה נוף משוש תבל
יפה נוף משוש תבל2022 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз Alma I Vida I Korason
Alma I Vida I Korason2022 · Сингл · Daniel Akiva
Релиз Nigun
Nigun2017 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Hope - Music from Israel and South America (for Soprano, Flute & Guitar)
Hope - Music from Israel and South America (for Soprano, Flute & Guitar)2011 · Альбом · Ronit Widmann-Levy
Релиз 10 Spheres
10 Spheres2008 · Альбом · The new Chamber Orchestra
Релиз La Serena
La Serena2008 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Jerusalem de Espanya
Jerusalem de Espanya1999 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Jerusalem de Espanya
Jerusalem de Espanya1999 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Siniza I Fumo עשן ואפר
Siniza I Fumo עשן ואפר1996 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Siniza I Fumo עשן ואפר
Siniza I Fumo עשן ואפר1996 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Ciclos
Ciclos1990 · Альбом · Daniel Akiva
Релиз Ciclos
Ciclos1990 · Альбом · Daniel Akiva

Похожие артисты

Daniel Akiva
Артист

Daniel Akiva

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож