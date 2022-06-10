О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

YA

YA

Сингл  ·  2022

Чистые пруды

Контент 18+

#Рэп#Русский рэп

2 лайка

YA

Артист

YA

Релиз Чистые пруды

#

Название

Альбом

1

Трек Чистые пруды

Чистые пруды

YA

Чистые пруды

2:42

Информация о правообладателе: yashikk
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Фламенко
Фламенко2025 · Сингл · КУЛЬТ
Релиз Как животные
Как животные2024 · Сингл · Amakavelli
Релиз Game
Game2022 · Сингл · YA
Релиз Чистые пруды
Чистые пруды2022 · Сингл · YA
Релиз Толпа
Толпа2022 · Сингл · YA
Релиз В джазе
В джазе2022 · Сингл · YA
Релиз Conscience
Conscience2022 · Сингл · YA
Релиз Наугад
Наугад2022 · Сингл · YA
Релиз Тут и там
Тут и там2022 · Сингл · YA
Релиз Джунгли
Джунгли2022 · Сингл · Amakavelli
Релиз Дежавю
Дежавю2022 · Сингл · YA
Релиз Play
Play2021 · Сингл · YA
Релиз Двойник
Двойник2020 · Сингл · YA
Релиз Самый лучший день
Самый лучший день2020 · Сингл · YA
Релиз Paranoia
Paranoia2019 · Сингл · YA

Похожие альбомы

Релиз The Best
The Best2024 · Альбом · Centr
Релиз Дядя Фёдор
Дядя Фёдор2013 · Альбом · Кто Там?
Релиз Безмятежность
Безмятежность2016 · Альбом · ChipaChip
Релиз Приторно
Приторно2015 · Альбом · ChipaChip
Релиз Статус-Кво
Статус-Кво2013 · Альбом · Ганза
Релиз Мартин Иден
Мартин Иден2017 · Альбом · ChipaChip
Релиз Рассудок
Рассудок2019 · Альбом · ChipaChip
Релиз Душевный
Душевный2023 · Альбом · Айки
Релиз Рарный айтем
Рарный айтем2018 · Альбом · ChipaChip
Релиз ГРУСТНО И ТОЧКА
ГРУСТНО И ТОЧКА2023 · Альбом · Синтетика
Релиз Музыка
Музыка2022 · Сингл · Рыночные Отношения

Похожие артисты

YA
Артист

YA

Неизвестность
Артист

Неизвестность

Гад Дым
Артист

Гад Дым

Дино
Артист

Дино

MyxaNevniatny
Артист

MyxaNevniatny

BRATICUTESNO
Артист

BRATICUTESNO

Tato
Артист

Tato

Rkp-Uno
Артист

Rkp-Uno

Magucci
Артист

Magucci

NIKINEYG
Артист

NIKINEYG

ne.frmt
Артист

ne.frmt

Magvai
Артист

Magvai

Thereal
Артист

Thereal