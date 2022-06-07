О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

mc jh

mc jh

Сингл  ·  2022

Menor Doidera

Контент 18+

mc jh

Артист

mc jh

Релиз Menor Doidera

#

Название

Альбом

1

Трек Menor Doidera

Menor Doidera

mc jh

Menor Doidera

2:30

Информация о правообладателе: Midia Record's
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз N.T.C. Barbearia
N.T.C. Barbearia2025 · Сингл · Mc Cauê
Релиз Ae gata
Ae gata2024 · Сингл · Mc Neguinho HL
Релиз ELA ME FALA
ELA ME FALA2023 · Сингл · mc jh
Релиз Ritmada das Indiazinhas
Ritmada das Indiazinhas2023 · Сингл · DJ CR Original
Релиз Mj na Àrea
Mj na Àrea2022 · Сингл · mc jh
Релиз Vou da Sul, pra Norte
Vou da Sul, pra Norte2022 · Сингл · MC Guh
Релиз La Tem Piriquita
La Tem Piriquita2022 · Сингл · MC Guh
Релиз Presente pra Elas
Presente pra Elas2022 · Сингл · MC Brew
Релиз Menor Doidera
Menor Doidera2022 · Сингл · mc jh
Релиз Baile da Rua de Trás
Baile da Rua de Trás2022 · Сингл · MC Brew

Похожие артисты

mc jh
Артист

mc jh

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож