L-Gante

L-Gante

,

M96

Сингл  ·  2021

Drip

#Латинская
L-Gante

Артист

L-Gante

Релиз Drip

#

Название

Альбом

1

Трек Drip

Drip

M96

,

L-Gante

Drip

2:33

Информация о правообладателе: M96
Волна по релизу

