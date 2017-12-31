О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Pedrito Aranda

Pedrito Aranda

Альбом  ·  2017

Me Cortaré las Venas por Tí

#Фолк
Pedrito Aranda

Артист

Pedrito Aranda

Релиз Me Cortaré las Venas por Tí

#

Название

Альбом

1

Трек Me Cortaré las Venas por Tí

Me Cortaré las Venas por Tí

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:25

2

Трек Muñeco Viejo

Muñeco Viejo

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:27

3

Трек Aléjate de Mí

Aléjate de Mí

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:15

4

Трек No Buscaré Aquel Amor

No Buscaré Aquel Amor

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:18

5

Трек Cansado de Esperarte

Cansado de Esperarte

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

3:38

6

Трек Neblina Blanca

Neblina Blanca

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:29

7

Трек No Pude Olvidarte

No Pude Olvidarte

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

3:44

8

Трек Secretos

Secretos

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:17

9

Трек Te Llamo y No Contestas

Te Llamo y No Contestas

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

3:43

10

Трек Todo Fue Tu Culpa

Todo Fue Tu Culpa

Pedrito Aranda

Me Cortaré las Venas por Tí

4:42

Информация о правообладателе: PEDRITO ARANDA
