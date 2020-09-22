О нас

Информация о правообладателе: DISCOS DEL BRAVO
Другие альбомы артиста

Релиз Fvk U
Fvk U2025 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Something
Something2025 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Panorama a Song for Isa
Panorama a Song for Isa2025 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Ático
Ático2025 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Poor King
Poor King2025 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Con los Gorriones del Topo Chico
Con los Gorriones del Topo Chico2023 · Альбом · Juan Montoya
Релиз Desengañame
Desengañame2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Amor Perfecto
Amor Perfecto2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Corrido de Rosaura
Corrido de Rosaura2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Ay Tu Dices
Ay Tu Dices2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз El Caporal de Chihuahua
El Caporal de Chihuahua2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Dios Te Bendiga
Dios Te Bendiga2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Mandato Divino
Mandato Divino2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Muñequita Linda
Muñequita Linda2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз La Copa del Olvido
La Copa del Olvido2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Muerto en Vida
Muerto en Vida2021 · Сингл · Juan Montoya
Релиз Por Falsa
Por Falsa2021 · Альбом · Juan Montoya
Релиз 20 Exitos
20 Exitos2020 · Альбом · Juan Montoya
Релиз Serie de Oro del Bravo
Serie de Oro del Bravo2020 · Альбом · Juan Montoya
Релиз Pobre Bohemio
Pobre Bohemio2020 · Альбом · Juan Montoya

Juan Montoya
Артист

Juan Montoya

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож