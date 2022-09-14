О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Luca Federico

Альбом  ·  2022

Lullabies

#Детская
Артист

Релиз Lullabies

#

Название

Альбом

1

Трек All Through the Night

All Through the Night

Luca Federico

Lullabies

2:18

2

Трек Amazing Grace

Amazing Grace

Luca Federico

Lullabies

2:01

3

Трек Itsy Bitsy Spider

Itsy Bitsy Spider

Luca Federico

Lullabies

2:38

4

Трек Sleep Little Prince

Sleep Little Prince

Luca Federico

Lullabies

2:45

5

Трек Arioso

Arioso

Luca Federico

Lullabies

4:12

6

Трек Bye Baby Bunting Healing

Bye Baby Bunting Healing

Luca Federico

Lullabies

2:13

7

Трек See Saw Margery Daw

See Saw Margery Daw

Luca Federico

Lullabies

1:59

8

Трек The Doll

The Doll

Luca Federico

Lullabies

3:09

9

Трек Cossack Lullaby

Cossack Lullaby

Luca Federico

Lullabies

2:09

10

Трек Berceuse

Berceuse

Luca Federico

Lullabies

2:36

11

Трек Edo Lullaby

Edo Lullaby

Luca Federico

Lullabies

1:54

12

Трек Greensleeves

Greensleeves

Luca Federico

Lullabies

2:16

13

Трек Home Sweet Home

Home Sweet Home

Luca Federico

Lullabies

1:57

14

Трек Jesu, Joy of Man's Desiring

Jesu, Joy of Man's Desiring

Luca Federico

Lullabies

3:06

15

Трек Scarborough Fair

Scarborough Fair

Luca Federico

Lullabies

3:10

16

Трек Slumber Song

Slumber Song

Luca Federico

Lullabies

2:51

17

Трек Simple Gift

Simple Gift

Luca Federico

Lullabies

2:38

Информация о правообладателе: Luca Federico
