О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Tarcísio Galldino
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Deus Cuida
Deus Cuida2025 · Сингл · Bereia Music
Релиз Em Seu Nome
Em Seu Nome2025 · Сингл · Bereia Music
Релиз Adorando
Adorando2024 · Сингл · Bereia Music
Релиз Porque Jesus Está na Casa!
Porque Jesus Está na Casa!2024 · Сингл · Luanna e Francisco
Релиз Acústico, Vol. 1
Acústico, Vol. 12023 · Альбом · Luanna e Francisco
Релиз Pra Quem Ora
Pra Quem Ora2023 · Сингл · Luanna e Francisco
Релиз Pra Quem Ora
Pra Quem Ora2023 · Сингл · Misaias Oliveira
Релиз Rei dos Reis
Rei dos Reis2018 · Сингл · Luanna e Francisco

Похожие артисты

Luanna e Francisco
Артист

Luanna e Francisco

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож