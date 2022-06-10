Информация о правообладателе: Welinton Rodrigues
Сингл · 2022
Filho Prodigo
Другие альбомы артиста
Em Teus Braços2025 · Сингл · Welinton Rodrigues
Apocalipse 1:7 - Todo Olho Verá2025 · Сингл · Welinton Rodrigues
Nome Poderoso2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Vou Te Erguer de Novo2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Vou Recomeçar2024 · Сингл · Gessica Santos
Deus Não Mudou2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Confiarei2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Creio em Ti2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Abra os Meus Olhos2024 · Сингл · Welinton Rodrigues
Nada Poderá nos Separar2023 · Сингл · Welinton Rodrigues
A Hora da Ceifa2022 · Сингл · Welinton Rodrigues
Vou Te Erguer de Novo2022 · Сингл · Welinton Rodrigues
Filho Prodigo2022 · Сингл · Welinton Rodrigues
Venha o Teu Reino2022 · Сингл · Welinton Rodrigues
Hosana nas Alturas2021 · Сингл · Welinton Rodrigues
Ele Vem e Não Vai Demorar2018 · Сингл · Welinton Rodrigues
Vou Recomeçar2018 · Сингл · Welinton Rodrigues