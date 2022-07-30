О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shot

Shot

,

Trickzin

Сингл  ·  2022

Fábrica de Ídolos

#Хип-хоп
Shot

Артист

Shot

Релиз Fábrica de Ídolos

#

Название

Альбом

1

Трек Fábrica de Ídolos

Fábrica de Ídolos

Shot

,

Trickzin

Fábrica de Ídolos

4:01

Информация о правообладателе: Trick x Shot
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Quarta Estrela
Quarta Estrela2024 · Сингл · Trickzin
Релиз Ренессанс (prod. by arturbeatz)
Ренессанс (prod. by arturbeatz)2024 · Сингл · Джилс
Релиз Donos do Cenário
Donos do Cenário2023 · Сингл · Trickzin
Релиз Перроны
Перроны2023 · Сингл · Hemp Da beat
Релиз Вера, любовь и надежда
Вера, любовь и надежда2023 · Сингл · Hemp Da beat
Релиз Лирика Часть Вторая
Лирика Часть Вторая2023 · Альбом · Shot
Релиз Shot - Лирика Часть Первая
Shot - Лирика Часть Первая2023 · Альбом · Shot
Релиз Лирика Часть Третья
Лирика Часть Третья2023 · Альбом · Shot
Релиз Под Номером 13
Под Номером 132023 · Альбом · Shot
Релиз The Moon
The Moon2023 · Альбом · Shot
Релиз Herdeiras na Pain
Herdeiras na Pain2022 · Сингл · Trickzin
Релиз Essa É a Pain
Essa É a Pain2022 · Сингл · Trickzin
Релиз Eziyet
Eziyet2022 · Сингл · Shot
Релиз Sexto Player
Sexto Player2022 · Сингл · Shot
Релиз Fábrica de Ídolos
Fábrica de Ídolos2022 · Сингл · Shot
Релиз Bandido Tralha
Bandido Tralha2022 · Сингл · Shot
Релиз Под номером 13
Под номером 132020 · Альбом · Shot
Релиз Телепорт (feat. #твойникто)
Телепорт (feat. #твойникто)2020 · Сингл · Shot
Релиз The Moon
The Moon2020 · Сингл · Shot
Релиз Под Номером 13 Глава 2
Под Номером 13 Глава 22020 · Альбом · Shot

Похожие артисты

Shot
Артист

Shot

Миша Маваши
Артист

Миша Маваши

Нагора
Артист

Нагора

St1m
Артист

St1m

NTL
Артист

NTL

Валера Бунт
Артист

Валера Бунт

K.R.A.
Артист

K.R.A.

63 регион
Артист

63 регион

LAVA ULA
Артист

LAVA ULA

Сацура
Артист

Сацура

Низам DRedd
Артист

Низам DRedd

М-095
Артист

М-095

QDR
Артист

QDR