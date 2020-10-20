Информация о правообладателе: Pb 37 Records
Сингл · 2020
Yes Or No
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Dudh Te Malai2024 · Сингл · Inderjit Nikku
Paani2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Sat Shri Akal2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Hauli Hauli2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Meharbani2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Punneya Da Chann Ban Ke2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Taarey2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Vichora2022 · Альбом · Inderjit Nikku
Jiggar De Tukde2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Nanak Di Manne Koi Koi 2020 · Сингл · Inderjit Nikku
Yes Or No2020 · Сингл · Inderjit Nikku
Hai Saadi Jaan2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Meri Mehbooba2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Baba Nanak Naal Mere2019 · Сингл · Inderjit Nikku
84 (From "Attwadi Kaun??")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Malka (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Punjabi Mundey (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Heer (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Rang Gallan Te2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Separation Judaai - Single2016 · Сингл · Inderjit Nikku