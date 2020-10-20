О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Inderjit Nikku

Inderjit Nikku

Сингл  ·  2020

Yes Or No

#Со всего мира
Inderjit Nikku

Артист

Inderjit Nikku

Релиз Yes Or No

#

Название

Альбом

1

Трек Yes Or No

Yes Or No

Inderjit Nikku

Yes Or No

4:04

Информация о правообладателе: Pb 37 Records
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Dudh Te Malai
Dudh Te Malai2024 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Paani
Paani2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Sat Shri Akal
Sat Shri Akal2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Hauli Hauli
Hauli Hauli2023 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Meharbani
Meharbani2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Punneya Da Chann Ban Ke
Punneya Da Chann Ban Ke2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Taarey
Taarey2022 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Vichora
Vichora2022 · Альбом · Inderjit Nikku
Релиз Jiggar De Tukde
Jiggar De Tukde2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Релиз Nanak Di Manne Koi Koi
Nanak Di Manne Koi Koi 2020 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Yes Or No
Yes Or No2020 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Hai Saadi Jaan
Hai Saadi Jaan2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Релиз Meri Mehbooba
Meri Mehbooba2020 · Альбом · Inderjit Nikku
Релиз Baba Nanak Naal Mere
Baba Nanak Naal Mere2019 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз 84 (From "Attwadi Kaun??")
84 (From "Attwadi Kaun??")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Malka (From "Attwadi Kaun")
Malka (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Punjabi Mundey (From "Attwadi Kaun")
Punjabi Mundey (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Heer (From "Attwadi Kaun")
Heer (From "Attwadi Kaun")2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Rang Gallan Te
Rang Gallan Te2017 · Сингл · Inderjit Nikku
Релиз Separation Judaai - Single
Separation Judaai - Single2016 · Сингл · Inderjit Nikku

Похожие артисты

Inderjit Nikku
Артист

Inderjit Nikku

Skales
Артист

Skales

Hanady Mehanna
Артист

Hanady Mehanna

Sunny Brown
Артист

Sunny Brown

The Landers
Артист

The Landers

Fresh Luv
Артист

Fresh Luv

La B
Артист

La B

Geeta Zaildar
Артист

Geeta Zaildar

Gavela
Артист

Gavela

OmoAkin
Артист

OmoAkin

Виллибон
Артист

Виллибон

T-Weaponz
Артист

T-Weaponz

Pitch A Brick
Артист

Pitch A Brick