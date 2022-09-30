О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Daniel Parses
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз The Tortured Poets Re-imagined
The Tortured Poets Re-imagined2024 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Clara Bow (Orchestral Instrumental)
Clara Bow (Orchestral Instrumental)2024 · Сингл · Daniel Parses
Релиз The Fourth Re-imagined Collection
The Fourth Re-imagined Collection2024 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Fontaine
Fontaine2023 · Сингл · Daniel Parses
Релиз The Third Re-imagined Collection
The Third Re-imagined Collection2023 · Альбом · Daniel Parses
Релиз First Universe
First Universe2023 · Альбом · Daniel Parses
Релиз The Second Re-imagined Collection
The Second Re-imagined Collection2023 · Альбом · Daniel Parses
Релиз It's Been a Long Time (Instrumental)
It's Been a Long Time (Instrumental)2023 · Сингл · Daniel Parses
Релиз The First Re-imagined Collection
The First Re-imagined Collection2023 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Only a Space Full of Flowers
Only a Space Full of Flowers2023 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Nuvema Town
Nuvema Town2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Notebook: Last Two Chapters
Notebook: Last Two Chapters2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Arise (Original Short Film Music)
Arise (Original Short Film Music)2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Time for the Adventure
Time for the Adventure2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Dark on Darkness
Dark on Darkness2022 · Сингл · Daniel Parses
Релиз Petals of the Dawn
Petals of the Dawn2022 · Сингл · Daniel Parses
Релиз Peace (Original Short Film Music)
Peace (Original Short Film Music)2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз Notebook: First Three Chapters
Notebook: First Three Chapters2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз The 17 Boy (Instrumentals)
The 17 Boy (Instrumentals)2022 · Альбом · Daniel Parses
Релиз The Way I Live
The Way I Live2022 · Сингл · Jian

Похожие артисты

Daniel Parses
Артист

Daniel Parses

Tablo
Артист

Tablo

Cix
Артист

Cix

Kang Daniel
Артист

Kang Daniel

NU'EST
Артист

NU'EST

张艺兴
Артист

张艺兴

SHOWNU X HYUNGWON (MONSTA X)
Артист

SHOWNU X HYUNGWON (MONSTA X)

Jay B
Артист

Jay B

VICTON
Артист

VICTON

JOOHONEY
Артист

JOOHONEY

LEE DAE HWI
Артист

LEE DAE HWI

Cold Bay
Артист

Cold Bay

KANGDANIEL
Артист

KANGDANIEL