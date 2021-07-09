О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Plutus

Plutus

Сингл  ·  2021

Катана

Контент 18+

#Рэп#Русский рэп
Plutus

Артист

Plutus

Релиз Катана

#

Название

Альбом

1

Трек Катана

Катана

Plutus

Катана

2:40

Информация о правообладателе: Plutus
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Белый
Белый2021 · Сингл · Plutus
Релиз Bushido Talk
Bushido Talk2021 · Сингл · Plutus
Релиз Катана
Катана2021 · Сингл · Plutus
Релиз La Tina
La Tina2020 · Сингл · Plutus
Релиз В лучах
В лучах2020 · Альбом · Plutus
Релиз Категорично
Категорично2020 · Сингл · DA NE YA
Релиз Один
Один2020 · Сингл · Plutus
Релиз Не такой
Не такой2020 · Сингл · Plutus
Релиз Мишкины гадости
Мишкины гадости2020 · Альбом · Plutus
Релиз Назад
Назад2020 · Сингл · Plutus
Релиз Сдвиг в голове
Сдвиг в голове2020 · Сингл · Plutus
Релиз Цифры
Цифры2020 · Сингл · Plutus
Релиз Onetap
Onetap2020 · Сингл · Plutus
Релиз Ту ту
Ту ту2019 · Сингл · Plutus
Релиз Devil's Coming
Devil's Coming2019 · Сингл · Plutus

Похожие артисты

Plutus
Артист

Plutus

Коммандр
Артист

Коммандр

rezyx
Артист

rezyx

J.I.D.
Артист

J.I.D.

SMOLYARENKO
Артист

SMOLYARENKO

Muerejoven
Артист

Muerejoven

SHRUASSAN
Артист

SHRUASSAN

$eVeR
Артист

$eVeR

marolaboy
Артист

marolaboy

2LADE
Артист

2LADE

so-lo
Артист

so-lo

КАРАМОРА
Артист

КАРАМОРА

DEATH COLD
Артист

DEATH COLD