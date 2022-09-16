О нас

xsapourix

xsapourix

Сингл  ·  2022

Крокодил

#Хип-хоп#Русский рэп
xsapourix

Артист

xsapourix

Релиз Крокодил

#

Название

Альбом

1

Трек Крокодил

Крокодил

xsapourix

Крокодил

2:48

Информация о правообладателе: Андропов Владимир Юрьевич
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Комары
Комары2025 · Сингл · xsapourix
Релиз Чёткомен
Чёткомен2025 · Сингл · xsapourix
Релиз Жизнь
Жизнь2025 · Сингл · xsapourix
Релиз Девочка любила
Девочка любила2025 · Сингл · xsapourix
Релиз На дне
На дне2025 · Сингл · xsapourix
Релиз Утренняя звезда
Утренняя звезда2024 · Сингл · xsapourix
Релиз Юность
Юность2024 · Сингл · xsapourix
Релиз Шут
Шут2024 · Сингл · xsapourix
Релиз Старый флекс
Старый флекс2023 · Сингл · xsapourix
Релиз Самость
Самость2023 · Сингл · xsapourix
Релиз Любовь по чесноку
Любовь по чесноку2023 · Сингл · xsapourix
Релиз Ты мне не друг
Ты мне не друг2023 · Сингл · xsapourix
Релиз Две наглых тётки в поезде
Две наглых тётки в поезде2023 · Сингл · xsapourix
Релиз Крокодил
Крокодил2022 · Сингл · xsapourix

xsapourix
Артист

xsapourix

