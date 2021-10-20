О нас

DA INVISIBLE MAN

DA INVISIBLE MAN

Альбом  ·  2021

Da Memoirs: First Chapter

Контент 18+

#Хип-хоп
DA INVISIBLE MAN

Артист

DA INVISIBLE MAN

Релиз Da Memoirs: First Chapter

#

Название

Альбом

1

Трек Da Memoirs

Da Memoirs

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

4:01

2

Трек Mic Check

Mic Check

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:40

3

Трек It's Getting Lit

It's Getting Lit

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:31

4

Трек Look in My Eyes

Look in My Eyes

DA INVISIBLE MAN

,

Script Shepherd

Da Memoirs: First Chapter

3:27

5

Трек What It Do

What It Do

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:42

6

Трек Bang in the Whip

Bang in the Whip

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:21

7

Трек Getting Ready for the Summer

Getting Ready for the Summer

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:18

8

Трек Money, Money, Money

Money, Money, Money

DA INVISIBLE MAN

,

Jay Hustle

Da Memoirs: First Chapter

2:54

9

Трек She Likes It

She Likes It

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

4:04

10

Трек Too Much Hating

Too Much Hating

DA INVISIBLE MAN

,

Swagg Major

Da Memoirs: First Chapter

4:02

11

Трек Mixxy

Mixxy

DA INVISIBLE MAN

,

Wilson

Da Memoirs: First Chapter

3:03

12

Трек Shots Fired

Shots Fired

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:32

13

Трек Busting Thru the Door

Busting Thru the Door

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:12

14

Трек We Up

We Up

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:57

15

Трек Milk & Honey

Milk & Honey

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

4:15

16

Трек Maybe Im Dreaming

Maybe Im Dreaming

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

4:36

17

Трек Never Going Back

Never Going Back

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

5:01

18

Трек Word on the Street (Bonus Track)

Word on the Street (Bonus Track)

DA INVISIBLE MAN

Da Memoirs: First Chapter

3:50

Информация о правообладателе: WATERBEARER ENTERTAINMENT & VILLIAN TRUST PRODUCTIONS L.L.C
