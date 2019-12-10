О нас

Evandro Oliva

Evandro Oliva

Альбом  ·  2019

Multivocal Brasil

#Поп
Evandro Oliva

Артист

Evandro Oliva

Релиз Multivocal Brasil

#

Название

Альбом

1

Трек O Trenzinho do Caipira

O Trenzinho do Caipira

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:05

2

Трек Romaria

Romaria

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:58

3

Трек Muié Rendeira

Muié Rendeira

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:53

4

Трек Fascinação

Fascinação

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:32

5

Трек O Cio da Terra

O Cio da Terra

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

1:22

6

Трек Ai, Que Saudade D´ocê

Ai, Que Saudade D´ocê

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:16

7

Трек Luar do Sertão

Luar do Sertão

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:50

8

Трек Vamos Fugir

Vamos Fugir

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:54

9

Трек Sabiá

Sabiá

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:33

10

Трек Prelúdio pra Ninar Gente Grande

Prelúdio pra Ninar Gente Grande

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:26

11

Трек Bodocongó

Bodocongó

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

1:35

12

Трек Tristeza do Jeca

Tristeza do Jeca

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:42

13

Трек Uva de Caminhão

Uva de Caminhão

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:04

14

Трек Canção da América

Canção da América

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:18

15

Трек Chico Bondade Xavier

Chico Bondade Xavier

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:18

16

Трек Chalana

Chalana

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:09

17

Трек Azulão

Azulão

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

1:35

18

Трек Uirapurú

Uirapurú

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

2:25

19

Трек Penas do Tiê

Penas do Tiê

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:31

20

Трек Trem do Pantanal

Trem do Pantanal

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:57

21

Трек Coração de Estudante

Coração de Estudante

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:01

22

Трек Vira Virou

Vira Virou

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

3:27

23

Трек Aquarela do Brasil

Aquarela do Brasil

Evandro Oliva

Multivocal Brasil

4:47

Информация о правообладателе: Evandro Oliva
