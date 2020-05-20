О нас

Evandro Oliva

Evandro Oliva

Альбом  ·  2020

Classical Music for Babies

#Инструментальная
Evandro Oliva

Артист

Evandro Oliva

Релиз Classical Music for Babies

#

Название

Альбом

1

Трек Clair De Lune

Clair De Lune

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

3:58

2

Трек Morning Mood, Op 23

Morning Mood, Op 23

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

4:07

3

Трек Greensleeves

Greensleeves

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:35

4

Трек Melody in F

Melody in F

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:32

5

Трек Moonlight Sonata (Piano Sonata Nº14)

Moonlight Sonata (Piano Sonata Nº14)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

5:50

6

Трек Allegro in a Minor Op 144 (Lebensstürme)

Allegro in a Minor Op 144 (Lebensstürme)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

3:08

7

Трек Le Carnaval Des Animaux (Le Cygne)

Le Carnaval Des Animaux (Le Cygne)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:43

8

Трек Nimrod (Enigma Variations)

Nimrod (Enigma Variations)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:58

9

Трек Danses Des Cysnes (Swan Lake)

Danses Des Cysnes (Swan Lake)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

1:31

10

Трек Theme, Pastoral Symphony Nº6

Theme, Pastoral Symphony Nº6

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:19

11

Трек Spring (The Four Seasons)

Spring (The Four Seasons)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

3:46

12

Трек Vienna, City of My Dreams

Vienna, City of My Dreams

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:55

13

Трек Piano Sonata Nº 11

Piano Sonata Nº 11

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

2:57

14

Трек Piano Sonata Nº 16

Piano Sonata Nº 16

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

3:00

15

Трек Rustle of Spring (The Nutcracker)

Rustle of Spring (The Nutcracker)

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

3:53

16

Трек Emperor Waltz

Emperor Waltz

Evandro Oliva

Classical Music for Babies

4:27

Информация о правообладателе: Evandro Oliva
