Информация о правообладателе: Soull Music BR / NG Produções
Сингл · 2020
Escolha Errada
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Te Conheço Desde a Época da Escola2025 · Сингл · DJ Vitiin MPC
Princesa da Favela2023 · Сингл · MC Nayanne
Jeito Sedutor2023 · Сингл · MC Nayanne
Ain Vai Mozão2023 · Сингл · Selminho Dj
Sento pra Bandido2022 · Сингл · Dj Pedro Henrique
Tá Gostoso, Tá Demais2022 · Сингл · MC Nayanne
Ousadia Liberada2021 · Альбом · PRÍNCIPE DA VIBE
Se Ele Fosse Bom Não Seria Ex2021 · Сингл · MC Nayanne
Escolha Errada2020 · Сингл · MC Nayanne
Vida de Casal2019 · Сингл · Dj Pedro Henrique
Mulher do Vidigal (Participação especial de MC Nayanne)2019 · Сингл · DJ Zullu