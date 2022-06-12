О нас

Информация о правообладателе: VISAO CRIA RECORDS
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Noite em Vix
Noite em Vix2023 · Сингл · VFN
Релиз Eu Voltei
Eu Voltei2023 · Сингл · Real Kayp
Релиз Domlaike
Domlaike2023 · Сингл · Real Kayp
Релиз Eu Ainda Tô na Vila
Eu Ainda Tô na Vila2023 · Сингл · Real Kayp
Релиз Droga na Bag
Droga na Bag2022 · Сингл · Dgio
Релиз Freestyle Caro
Freestyle Caro2022 · Сингл · Dgio
Релиз Antes de Agora
Antes de Agora2022 · Сингл · Ayranzin
Релиз A M o R
A M o R2022 · Сингл · Real Kayp
Релиз Plug Shit (Shiris Version)
Plug Shit (Shiris Version)2022 · Сингл · Real Kayp
Релиз Gang Shiris World
Gang Shiris World2021 · Сингл · Dgio
Релиз Splash W/ Sadness
Splash W/ Sadness2020 · Сингл · Dgio

Real Kayp
Артист

Real Kayp

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож