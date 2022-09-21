О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

O Bardo

O Bardo

Сингл  ·  2022

Juramento

#Рок
O Bardo

Артист

O Bardo

Релиз Juramento

#

Название

Альбом

1

Трек Juramento

Juramento

O Bardo

Juramento

3:29

Информация о правообладателе: O Bardo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pequi
Pequi2024 · Сингл · O Bardo
Релиз Camille
Camille2023 · Сингл · O Bardo
Релиз Folk 'n' Roll
Folk 'n' Roll2023 · Альбом · O Bardo
Релиз O Tempo e a Memória
O Tempo e a Memória2023 · Альбом · O Bardo
Релиз Fall and Grow (Projeto 2por1)
Fall and Grow (Projeto 2por1)2023 · Сингл · O Bardo
Релиз O Sol e a Lua
O Sol e a Lua2022 · Сингл · O Bardo
Релиз Tonight
Tonight2022 · Сингл · O Bardo
Релиз Juramento
Juramento2022 · Сингл · O Bardo
Релиз Certo Dia
Certo Dia2022 · Сингл · O Bardo
Релиз A História de Abel
A História de Abel2022 · Сингл · O Bardo
Релиз Correnteza
Correnteza2021 · Сингл · O Bardo
Релиз Lucky Friends
Lucky Friends2021 · Сингл · O Bardo
Релиз O Retorno Do Rei Caveira
O Retorno Do Rei Caveira2021 · Альбом · O Bardo
Релиз A Base Vem Forte
A Base Vem Forte2020 · Альбом · O Bardo
Релиз Synergy
Synergy2016 · Альбом · O Bardo
Релиз Homepath
Homepath2014 · Альбом · O Bardo

Похожие артисты

O Bardo
Артист

O Bardo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож