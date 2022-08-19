О нас

Viksay

Viksay

Сингл  ·  2022

Первый парень на селе

#Хип-хоп#Русский рэп

5 лайков

Viksay

Артист

Viksay

Релиз Первый парень на селе

#

Название

Альбом

1

Трек Первый парень на селе

Первый парень на селе

Viksay

Первый парень на селе

2:26

Информация о правообладателе: 2022 Костер Production
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


