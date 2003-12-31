О нас

Francisco Pinto

Francisco Pinto

,

Sociedade Filarmónica de Gansaria

Альбом  ·  2003

Voando...

#Латинская
Francisco Pinto

Артист

Francisco Pinto

Релиз Voando...

#

Название

Альбом

1

Трек Florentiner Marsh

Florentiner Marsh

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

5:32

2

Трек Marcha Eslava, Op. 31

Marcha Eslava, Op. 31

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

10:24

3

Трек Cucos

Cucos

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

5:37

4

Трек Tanz Der Vampire (Arr. Wolfgang Wössner)

Tanz Der Vampire (Arr. Wolfgang Wössner)

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

10:08

5

Трек Hércules (Arr. John Moss)

Hércules (Arr. John Moss)

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

6:48

6

Трек Hot Latin!

Hot Latin!

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

5:50

7

Трек Tico-Tico (Arr. Naohiro Iwai)

Tico-Tico (Arr. Naohiro Iwai)

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

2:49

8

Трек Churumbelerias

Churumbelerias

Sociedade Filarmónica de Gansaria

,

Francisco Pinto

Voando...

3:54

Информация о правообладателе: Afinaudio
