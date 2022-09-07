О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mc Rd do Recife

Mc Rd do Recife

Сингл  ·  2022

Puf Puf na Onda do Chá

Контент 18+

#Со всего мира
Mc Rd do Recife

Артист

Mc Rd do Recife

Релиз Puf Puf na Onda do Chá

#

Название

Альбом

1

Трек Puf Puf na Onda do Chá

Puf Puf na Onda do Chá

Mc Rd do Recife

Puf Puf na Onda do Chá

2:22

Информация о правообладателе: Mc Rd do Recife
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Seu Tralha
Seu Tralha2024 · Сингл · Dj Lp no Beat
Релиз Cara de Malvado
Cara de Malvado2024 · Сингл · Neto NK
Релиз Jogando o Popo
Jogando o Popo2024 · Сингл · Dj Lp no Beat
Релиз Movimenta Xerequinha
Movimenta Xerequinha2023 · Сингл · Mc Rd do Recife
Релиз Me Faz de Pula Pula
Me Faz de Pula Pula2023 · Сингл · Mc Rd do Recife
Релиз Sai do Ibura
Sai do Ibura2022 · Сингл · Mc Myres
Релиз Puf Puf na Onda do Chá
Puf Puf na Onda do Chá2022 · Сингл · Mc Rd do Recife
Релиз Bandido Cyclonado
Bandido Cyclonado2022 · Сингл · Mc Bamdido do Recife
Релиз Movimenta a Xerequinha
Movimenta a Xerequinha2022 · Сингл · DONK DO NORDESTE
Релиз Estilo de Ratão
Estilo de Ratão2022 · Сингл · Mc Rd do Recife
Релиз Ela É Bandida
Ela É Bandida2022 · Сингл · Mc Rd do Recife

Похожие артисты

Mc Rd do Recife
Артист

Mc Rd do Recife

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож