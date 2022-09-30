О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Crispy Noise

Crispy Noise

Сингл  ·  2022

Call Center

#Рэп
Crispy Noise

Артист

Crispy Noise

Релиз Call Center

#

Название

Альбом

1

Трек Call Center

Call Center

Crispy Noise

Call Center

3:54

Информация о правообладателе: 3 AM
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Y. M. M. S.
Y. M. M. S.2025 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Затмение (The Official Moscow Madness 2024 Anthem)
Затмение (The Official Moscow Madness 2024 Anthem)2024 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Олда
Олда2024 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз C.L.I.T.
C.L.I.T.2023 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Пацанская песня
Пацанская песня2023 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз Three Fingers in the Sky
Three Fingers in the Sky2023 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Mr. Meeseeks
Mr. Meeseeks2023 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Maharaja
Maharaja2022 · Сингл · DJ PEN.OK
Релиз Call Center
Call Center2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Rushcore
Rushcore2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Evil Shit
Evil Shit2022 · Альбом · Crispy Noise
Релиз Grandmaster
Grandmaster2022 · Сингл · RXNDA
Релиз Ring Of Power
Ring Of Power2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Ring of Power
Ring of Power2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз MEAT & GREED
MEAT & GREED2022 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз Сьешь живьём (Version 2022)
Сьешь живьём (Version 2022)2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Chidori
Chidori2021 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз Piep - Piep - People
Piep - Piep - People2021 · Сингл · Crispy Noise

Похожие альбомы

Релиз Ring Of Power
Ring Of Power2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Rain in Forest (Frog, Crickets, Owl, Wind, Rain Sounds)
Rain in Forest (Frog, Crickets, Owl, Wind, Rain Sounds)2020 · Альбом · Rain Sounds
Релиз Evil Shit
Evil Shit2022 · Альбом · Crispy Noise
Релиз Ring of Power
Ring of Power2022 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Better Sleep Pink Noise
Better Sleep Pink Noise2022 · Альбом · Sleep Sounds Ambient Noises
Релиз Three Fingers in the Sky
Three Fingers in the Sky2023 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Mr. Meeseeks
Mr. Meeseeks2023 · Сингл · Crispy Noise
Релиз Sleep Sounds Ambient Noises
Sleep Sounds Ambient Noises2023 · Альбом · Sleep Sounds Ambient Noises
Релиз Олда
Олда2024 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз MEAT & GREED
MEAT & GREED2022 · Сингл · Одолжи Юность
Релиз Ambient Birds, Vol. 132
Ambient Birds, Vol. 1322024 · Альбом · Relaxing Music For You
Релиз Maharaja
Maharaja2022 · Сингл · DJ PEN.OK

Похожие артисты

Crispy Noise
Артист

Crispy Noise

Lil Kyr
Артист

Lil Kyr

1voryy
Артист

1voryy

ЛАЗЕРНЫЙ ДИМОН
Артист

ЛАЗЕРНЫЙ ДИМОН

meowmurr
Артист

meowmurr

flyluntomoon!
Артист

flyluntomoon!

MessLuv
Артист

MessLuv

FuckMeKira
Артист

FuckMeKira

skywallker
Артист

skywallker

Kid Trash
Артист

Kid Trash

HackEquation
Артист

HackEquation

yorxen
Артист

yorxen

рысь и форель
Артист

рысь и форель