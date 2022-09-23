О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Yaoru

Yaoru

Сингл  ·  2022

Крыса

#Рок#Русский рок
Yaoru

Артист

Yaoru

Релиз Крыса

#

Название

Альбом

1

Трек Крыса

Крыса

Yaoru

Крыса

3:03

Информация о правообладателе: Yaoru
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Надо идти
Надо идти2025 · Альбом · Yaoru
Релиз Самурай
Самурай2025 · Сингл · Myself
Релиз Оцифрованный голод
Оцифрованный голод2024 · Сингл · Yaoru
Релиз 03092004
030920042024 · Сингл · Yaoru
Релиз Live @ A1 (Studio Live Session)
Live @ A1 (Studio Live Session)2024 · Альбом · Yaoru
Релиз Эверсивность
Эверсивность2024 · Альбом · Yaoru
Релиз Танцы
Танцы2024 · Сингл · Yaoru
Релиз Джун
Джун2024 · Альбом · Yaoru
Релиз Raw Release 3
Raw Release 32023 · Альбом · Yaoru
Релиз Raw Release 2
Raw Release 22022 · Альбом · Yaoru
Релиз Крыса
Крыса2022 · Сингл · Yaoru
Релиз Сердце
Сердце2022 · Сингл · Yaoru
Релиз Сейчас
Сейчас2022 · Сингл · Yaoru
Релиз Кобальт
Кобальт2021 · Сингл · Yaoru
Релиз Битые (feat. Mic. Natry)
Битые (feat. Mic. Natry)2021 · Сингл · Yaoru
Релиз Камни
Камни2021 · Альбом · Yaoru
Релиз Шаг
Шаг2021 · Сингл · Yaoru
Релиз Сталь
Сталь2020 · Сингл · Yaoru
Релиз Время Грустных
Время Грустных2020 · Альбом · Yaoru

Похожие альбомы

Релиз Лучшие из лучших
Лучшие из лучших2015 · Альбом · Тараканы!
Релиз Страх и ненависть
Страх и ненависть2002 · Альбом · Тараканы!
Релиз BesТ! 30
BesТ! 302021 · Альбом · Тараканы!
Релиз Сомнамбула
Сомнамбула2013 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз The Best
The Best2018 · Альбом · НАИВ
Релиз Реинкарнация
Реинкарнация2015 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз Уже не тот
Уже не тот2021 · Альбом · Йорш
Релиз Бой до дыр
Бой до дыр2009 · Альбом · Тараканы!
Релиз Гавнорок
Гавнорок2004 · Альбом · F.P.G
Релиз Сомнамбула
Сомнамбула2013 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз План Ломоносова II
План Ломоносова II2018 · Альбом · План Ломоносова
Релиз #новоестароезлое
#новоестароезлое2018 · Альбом · F.P.G

Похожие артисты

Yaoru
Артист

Yaoru

Marina
Артист

Marina

Abyss, Watching Me
Артист

Abyss, Watching Me

Forest Fire
Артист

Forest Fire

Tell Me a Fairytale
Артист

Tell Me a Fairytale

Myself
Артист

Myself

NEONATE
Артист

NEONATE

Invektiva
Артист

Invektiva

KICKROX
Артист

KICKROX

At the Ruins
Артист

At the Ruins

Evil Not Alone
Артист

Evil Not Alone

NATRY
Артист

NATRY

Kambodge
Артист

Kambodge