О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MNRGORODCKIY

MNRGORODCKIY

Альбом  ·  2022

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

#Поп#Русский поп
MNRGORODCKIY

Артист

MNRGORODCKIY

Релиз Золото для бедных: Золото (Первая часть)

#

Название

Альбом

1

Трек Запретный плод

Запретный плод

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

4:38

2

Трек Случайные связи

Случайные связи

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

4:22

3

Трек Татуировка

Татуировка

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

3:16

4

Трек Горький шоколад

Горький шоколад

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

3:20

5

Трек Пополам

Пополам

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

2:57

6

Трек Вайбово

Вайбово

MNRGORODCKIY

Золото для бедных: Золото (Первая часть)

3:18

Информация о правообладателе: MNRGORODCKIY
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Чайный гриб
Чайный гриб2025 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Временная петля
Временная петля2025 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Дождливый ритм
Дождливый ритм2024 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз На грани
На грани2024 · Сингл · Alenkiy
Релиз День радио
День радио2024 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Омежник
Омежник2023 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Золото для бедных: Дерево (Четвёртая часть)
Золото для бедных: Дерево (Четвёртая часть)2023 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Золото для бедных: Бетон (Третья часть)
Золото для бедных: Бетон (Третья часть)2023 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Золото для бедных: Нефть (Вторая часть)
Золото для бедных: Нефть (Вторая часть)2022 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Так лучше
Так лучше2022 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Золото для бедных: Золото (Первая часть)
Золото для бедных: Золото (Первая часть)2022 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Akhtun Bazaar
Akhtun Bazaar2022 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Дьяволица
Дьяволица2022 · Сингл · Arsen Iliev
Релиз Окситоцин
Окситоцин2022 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз 4:00 Am
4:00 Am2022 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Рассудок (Remix)
Рассудок (Remix)2021 · Альбом · MNRGORODCKIY
Релиз Рассудок
Рассудок2021 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Балахон
Балахон2020 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз Норвежский лес
Норвежский лес2019 · Сингл · MNRGORODCKIY
Релиз 170pt.
170pt.2019 · Сингл · MNRGORODCKIY

Похожие альбомы

Релиз Сборник лучших песен, спортивная, танцевальная, для вечеринок, Новый год, день рождение, выпускной
Сборник лучших песен, спортивная, танцевальная, для вечеринок, Новый год, день рождение, выпускной2023 · Альбом · Лучшая музыка
Релиз The Lights
The Lights2016 · Сингл · Various Artists
Релиз Transhuman
Transhuman2020 · Альбом · Wolfgang Flür
Релиз Music Road
Music Road2021 · Альбом · GYSNOIZE
Релиз 25 Years
25 Years2022 · Альбом · Northern Lite
Релиз MMXVI Remixes
MMXVI Remixes2016 · Альбом · Deep Forest
Релиз Сборник песен на все случаи жизни для праздников, спорта, вечеринка, клуб, тусовка, Новый год, день рождение, Спортивные треки, фоновая, выпускной
Сборник песен на все случаи жизни для праздников, спорта, вечеринка, клуб, тусовка, Новый год, день рождение, Спортивные треки, фоновая, выпускной2024 · Альбом · HIP-HOP NEW
Релиз Tubular Beats
Tubular Beats2013 · Альбом · Mike Oldfield
Релиз Музыка в машину в тачку басс bass популярная Music for Car
Музыка в машину в тачку басс bass популярная Music for Car2021 · Альбом · Russian Rap
Релиз Sounds Of Sirin: Water Vol. 3
Sounds Of Sirin: Water Vol. 32022 · Альбом · Various Artists
Релиз P.S.
P.S.2025 · Сингл · PLVKSA
Релиз Fantasy (Ambient Balearic Chill)
Fantasy (Ambient Balearic Chill)2013 · Альбом · Jjos

Похожие артисты

MNRGORODCKIY
Артист

MNRGORODCKIY

Indi
Артист

Indi

Оксана Иващук
Артист

Оксана Иващук

Русские песни
Артист

Русские песни

РУССКАЯ ДИСКОТЕКА
Артист

РУССКАЯ ДИСКОТЕКА

Nailo
Артист

Nailo

Михей и Джуманджи
Артист

Михей и Джуманджи

O
Артист

O

Nd
Артист

Nd

4 Winds
Артист

4 Winds

Risha
Артист

Risha

Kir Bonner
Артист

Kir Bonner

NOVAA
Артист

NOVAA