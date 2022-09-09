О нас

La Kurdic Trick

,

SalamBeatz

Сингл  ·  2022

Daiyke (Kurdish Drill Beat)

#Хип-хоп
Артист

Релиз Daiyke (Kurdish Drill Beat)

#

Название

Альбом

1

Трек Daiyke (Kurdish Drill Beat)

Daiyke (Kurdish Drill Beat)

La Kurdic Trick

,

SalamBeatz

Daiyke (Kurdish Drill Beat)

2:40

Информация о правообладателе: La Kurdic Trick
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Sakiro Phonk
Sakiro Phonk2023 · Сингл · La Kurdic Trick
Релиз Sakiro X Saz
Sakiro X Saz2023 · Альбом · La Kurdic Trick
Релиз Sakiro (Drill / Trap Beat)
Sakiro (Drill / Trap Beat)2022 · Альбом · La Kurdic Trick
Релиз Daiyke (Kurdish Drill Beat)
Daiyke (Kurdish Drill Beat)2022 · Сингл · La Kurdic Trick
Релиз Berîvan (Kurdish Trap Remix)
Berîvan (Kurdish Trap Remix)2022 · Сингл · La Kurdic Trick
Релиз Çarkes Xatûn (Kurdish Drill)
Çarkes Xatûn (Kurdish Drill)2022 · Сингл · La Kurdic Trick
Релиз Dengbej II (Kurdish Drill)
Dengbej II (Kurdish Drill)2022 · Сингл · La Kurdic Trick

