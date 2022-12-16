О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Wendy Trindade

Wendy Trindade

Сингл  ·  2022

Chemicals in My Brain

#Дип-хаус
Wendy Trindade

Артист

Wendy Trindade

Релиз Chemicals in My Brain

#

Название

Альбом

1

Трек Chemicals in My Brain

Chemicals in My Brain

Wendy Trindade

Chemicals in My Brain

2:35

Информация о правообладателе: Wendy Trindade
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Stop
Stop2025 · Альбом · Dogg Scar
Релиз Stars
Stars2025 · Альбом · Dogg Scar
Релиз Remedy
Remedy2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Sunset
Sunset2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Love or Die
Love or Die2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Gonna Be
Gonna Be2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Let You Go
Let You Go2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Purgatory
Purgatory2024 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Heatbeat
Heatbeat2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Alone
Alone2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Ready to Be Loved
Ready to Be Loved2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз No More Sorries
No More Sorries2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Running Back
Running Back2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Follow Up
Follow Up2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Better
Better2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Change My Mind
Change My Mind2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Your Love
Your Love2023 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Angel Dust
Angel Dust2022 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Chemicals in My Brain
Chemicals in My Brain2022 · Сингл · Wendy Trindade
Релиз Stay
Stay2022 · Сингл · Wendy Trindade

Похожие артисты

Wendy Trindade
Артист

Wendy Trindade

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож