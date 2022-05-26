О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kled085

Kled085

,

dinaelzin

Сингл  ·  2022

Tira da Bad

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Kled085

Артист

Kled085

Релиз Tira da Bad

#

Название

Альбом

1

Трек Tira da Bad

Tira da Bad

dinaelzin

,

Kled085

Tira da Bad

3:05

Информация о правообладателе: dinaelzin
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tô Bolando/Fã Incubado
Tô Bolando/Fã Incubado2025 · Сингл · Kled085
Релиз Aproveitadoras
Aproveitadoras2025 · Сингл · dinaelzin
Релиз Não Me Rendo!!!!
Não Me Rendo!!!!2025 · Сингл · Kled085
Релиз Ìnvido
Ìnvido2024 · Сингл · Kled085
Релиз Cicatrizes
Cicatrizes2024 · Сингл · Kled085
Релиз O Melhor Pvt, Vol. 2
O Melhor Pvt, Vol. 22023 · Сингл · Kled085
Релиз O Melhor Pivete
O Melhor Pivete2023 · Сингл · Kled085
Релиз Perdi Varios
Perdi Varios2022 · Сингл · Kled085
Релиз Mormaço
Mormaço2022 · Сингл · Kled085
Релиз Tira da Bad
Tira da Bad2022 · Сингл · Kled085

Похожие артисты

Kled085
Артист

Kled085

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож