Knii Lante

Knii Lante

Сингл  ·  2022

Something Wrong

#Со всего мира
Knii Lante

Артист

Knii Lante

Релиз Something Wrong

#

Название

Альбом

1

Трек Something Wrong

Something Wrong

Knii Lante

Something Wrong

3:57

Информация о правообладателе: Deluge Entertainment
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Everyday Is Valentine
Everyday Is Valentine2025 · Сингл · Knii Lante
Релиз Gh Gold
Gh Gold2023 · Сингл · Knii Lante
Релиз Kpakrikpa
Kpakrikpa2022 · Сингл · Knii Lante
Релиз Another Goal
Another Goal2022 · Сингл · Knii Lante
Релиз Something Wrong
Something Wrong2022 · Сингл · Knii Lante
Релиз This Thing
This Thing2021 · Сингл · Knii Lante
Релиз Boots Off
Boots Off2021 · Сингл · Knii Lante
Релиз Ghana Naija
Ghana Naija2020 · Альбом · Knii Lante
Релиз Fantastic
Fantastic2020 · Альбом · Knii Lante
Релиз Yawa Dey
Yawa Dey2020 · Альбом · Knii Lante
Релиз I Just Want To
I Just Want To2020 · Сингл · Knii Lante
Релиз Humanity
Humanity2020 · Сингл · Knii Lante
Релиз Champion
Champion2019 · Сингл · Knii Lante
Релиз 52 Ambulances
52 Ambulances2018 · Сингл · Knii Lante
Релиз Open-Mic (feat. FLOWKING STONE)
Open-Mic (feat. FLOWKING STONE)2017 · Сингл · Knii Lante
Релиз You
You2017 · Альбом · Knii Lante
Релиз Corruption
Corruption2014 · Сингл · Knii Lante
Релиз True Feelings
True Feelings2014 · Альбом · Knii Lante
Релиз Baby Take Good Care
Baby Take Good Care2014 · Сингл · Knii Lante

